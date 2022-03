Corine Mariennau, La Bassiste de Téléphone Fête ses 70 Ans !

Corine et sa sœur jumelle naissent à Paris le 7 mars 1952. Corine, qui a passé la majeure partie de sa vie entourée de mecs et par n’importe lesquels, vient d’une famille de filles : six en tout. Recevant une éducation bien comme il faut, elle prend des cours de danse et de piano dès 4 ans. Si elle passe haut la main son bac scientifique, Corine rêve de danse, de contestation et de militantisme. Mai 1968 est là. En 1972 elle part un an aux États-Unis, elle vit de près les grandes manifestations contre la guerre du Vietnam. De retour en France elle claque la porte du domicile familial et part pour une vie de bohème faites de petits boulots et de drogues douces. Elle emménage avec des amis dans une maison à Saint-Cloud qui carbure aux utopies, à l’art, elle y rencontre Louis Bertignac, Jacques Higelin et Valérie Lagrange. Louis et Corine deviennent amants et font de la musique avec le groupe Shakin' Street.