Corey Taylor de Slipknot revient sur son addiction à l’alcool

C’est au micro de John Robin, pour le podcast The Moon Under Water qui demande à chaque personne interviewée de décrire son "pub préféré", que Corey Taylor est revenu sur ses addictions et comment il envisage les choses depuis 2010, lorsqu’il sort avec des amis.

Il explique : "Les premières années sont bizarres, car tu te rends compte à quel point l’alcool a influencé ta personnalité, et tu dois maintenant déterminer qui tu es vraiment, ce avec quoi tu es à l’aise et puis tu dois t’habituer à cette situation."

Il poursuit : "Je n’ai jamais vraiment bu beaucoup de bières, donc boires des NA à la place, ce n’était pas la solution. J’ai donc commencé par des sodas et puis je suis passé à l’eau. Et maintenant, c’est tout ce que je bois."

Quant à savoir comment il envisage les soirées entre amis, surtout dans des cafés, il déclare : "Pour moi, le plus important quand on sort dans un bar, c’est la compagnie que vous avez. Et vous vous rendez compte que le plus important, c’est de savoir quand partir. Vous commencez donc à planifier ce moment où vous vous dites : "Dans 10 minutes, il faut partir avant que cela devienne n’importe quoi". Et puis vous partez et saluez vos amis."

"Je m’assure aussi que tout le monde va bien, que personne n’a besoin d’un lift vers la maison. Car je suis en général juste avec ma femme. Elle boit toujours, mais elle est très sociable. Bien plus que moi. Et elle parvient à se dire, juste au bon moment, qu’il est temps de partir. Elle me dit qu’elle est fatiguée et on s’en va."

