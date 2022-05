Le chanteur de Slipknot était présent à au salon de l’horreur Spookala à Ocala en Floride le 14 mai et a joué un concert de 12 titres.

On a pu y entendre des chansons de Stone Sour, de Slipknot, ainsi que de son album solo CMFT, mais aussi des reprises comme "The One I Love" de R.E.M., "Wicked Games" de Chris Isaak, "Getaway Car" d’Audioslave et même le thème de Bob l’Eponge !

Quelques fans ont su filmer certains titres :