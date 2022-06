Corentin Simon, Vik Kizzy, Nicholas Brynin : que deviennent les anciens talents de The Voice Belgique ?

Finaliste de Vitaa dans lors de la 8e saison, Nicholas Brynin continue désormais son projet musical en faisant partie du groupe The Terminal. Il y a quelques jours, le groupe a dévoilé son nouveau single "Remedy" avec Skits Vicious, membre de Dope D.O.D et dont Nicholas est très fan. "C’est un rêve d’adolescent de pouvoir collaborer avec des artistes que j’admire autant. Surtout un artiste ayant laissé une trace importante, sur ma façon de travailler et dans mes décisions au niveau de la composition dans la musique" déclare l’ancien talent de The Voice Belgique à propos de sa dernière collaboration.