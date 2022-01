Corentin revisite un tube d’un coach de The Voice Belgique lors des Blind Auditions

Corentin a 37 ans et vit à Perwez. Musicien et papa de deux jeunes enfants, il aime rester avec eux pour être "préservé du monde adulte". Guitariste du groupe "Abbey Road" qui reprend des chansons des Beatles, Corentin est un habitué de la scène. Ce candidat a décidé de participer à The Voice car il a le goût du risque ! En effet, selon lui, il se met "en danger" car ce genre de concours est une découverte. Lors des Blind Auditions, Corentin reprend "Never let you go" de Quentin Mosimann, ancien coach de The Voice Belgique.