Corentin revisite "Elle est d’ailleurs" de Pierre Bachelet et c’est juste EPOUSTOUFLANT !

Corentin a 37 ans et vit à Perwez. Guitariste du groupe 'Abbey Road' qui reprend des chansons des Beatles, Corentin est un habitué de la scène. Lors des Blind Auditions, Corentin a repris "Never Let You Go" de Quentin Mosimann, ancien coach de The Voice Belgique. Suite à son audition, il a intégré l’équipe de la 'mama' BJ Scott ! Pour affronter Daôme et Raphaël lors des K.O., Corentin a décidé de reprendre le titre phare de Pierre Bachelet : "Elle est d’ailleurs", accompagné de sa guitare. Une prestation marquante qui séduit les coachs. Sera-t-il sélectionné pour performer sur la scène des grands lives ?