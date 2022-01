Corentin propose les oeufs de ses poules "heureuses" à quelques mètres de la sortie d’autoroute de Lavaux Saint Anne sur la E411.

Si vous avez déjà eu l’occasion de déguster des oeufs de ferme, de poules élevées en plein air, vous aurez certainement fait la différence (flagrante !) avec les oeufs industriels.. Le petit problème est que si on veut ces œufs de ferme, il faut souvent se rendre dans une exploitation agricole et on n’en a pas toujours une près de chez soi ! Alors, la solution, c’est Corentin Lavis qui l’a trouvée !