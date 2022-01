Corée du Sud : un nouveau visa réservé aux fans de K-Pop et de K-Drama

Le terme "Hallyu", signifiant "vague coréenne" définit l’augmentation de la diffusion de la culture coréenne à travers le monde. Cette vague, surtout connue en Asie de l’Est et du Sud-Est pour ses films et séries, a désormais largement traversé nos frontières grâce notamment à la popularité de la K-Pop et des K-Dramas. Aujourd’hui, la Hallyu rassemble la musique coréenne, les manhwas (mangas coréens), les jeux vidéo, les vêtements, la nourriture, les sports, le tourisme, le maquillage, et même la langue coréenne.

Selon les données de l’application d’apprentissage des langues Duolingo, deux semaines après la diffusion de la série coréenne "Squid Game", le nombre d’étudiants voulant apprendre le coréen a augmenté de 76% en Grande-Bretagne et de 40% aux Etats-Unis. En 2021, c’est la langue à la croissance la plus rapide dans de nombreux pays comme la France, l’Inde, l’Allemagne et le Mexique.

La Corée du Sud tente donc de se servir de sa popularité grandissante au-delà de ses frontières pour trouver une nouvelle main-d’œuvre dans le domaine du divertissement et de la culture. Mais peu de précisions ont été apportées quant à la façon de mesurer le degré de "passion coréenne" des candidats à ce nouveau type de visa. Faudra-t-il chanter de la k-pop à la douane ou maîtriser le pas de danse de Gangnam Style ? C’est le sujet du Shinyusu de cette semaine !