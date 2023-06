Corée du Sud : Séoul poursuit Pyongyang pour destruction "illégale" d’un bureau de liaison inter-coréenne

"Nous avons déposé plainte contre la Corée du Nord devant le tribunal du district central de Séoul pour réclamer 44,7 milliards de won (32 millions d’euros) de dommages et intérêts", a déclaré le ministère sud-coréen de l’Unification, qualifiant la démolition d'"acte clairement illégal". Ce bureau avait été construit en 2018 avec des financements de Séoul dans une zone industrielle près de la frontière inter-coréenne, alors que le président d’alors Moon Jae-in tentait un rapprochement diplomatique avec Pyongyang. Mais les relations bilatérales s’étaient détériorées et la Corée du Nord avait démoli le bâtiment en juin 2020, à la suite de l’échec du rapprochement entre le Sud et le Nord. "Nous allons traiter avec fermeté la violation par la Corée du Nord des droits de propriété de notre gouvernement et de notre peuple", ajoute le ministère sud-coréen, précisant avoir intenté cette action avant que les faits ne tombent sous le coup de la prescription vendredi. La Corée du Nord ignorera sans doute toute décision de la justice de Séoul, malgré les précédents.