Corée du Sud : Samsung annonce 356 milliards de dollars d’investissements sur cinq ans

Quelque 360.000 milliards de won de ce plan quinquennal de 450.000 milliards de won seront investis en Corée du Sud.

Cette annonce intervient quelques jours après la visite du président américain Joe Biden dans l’énorme usine de semi-conducteurs de Samsung Electronics à Pyeongtaek, lors de sa première tournée en Asie.

Le chef d’État a souligné le rôle de l’entreprise sud-coréenne dans la sécurisation des chaînes d’approvisionnement mondiales de micropuces.

La Corée du Sud et les États-Unis doivent travailler pour "maintenir la résilience, la fiabilité et la sécurité de nos chaînes d’approvisionnement", a déclaré Joe Biden, qualifiant les semi-conducteurs fabriqués dans ce pays de "merveille de l’innovation" et d’élément crucial pour l’économie mondiale.

Joe Biden était accompagné sur la chaîne de montage du nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol et de Lee Jae-yong, vice-président de l’entreprise et dirigeant de facto du conglomérat Samsung. Ce dernier a présenté ses invités de marques à un public présent, ce qui constituait sa plus importante apparition publique depuis sa libération conditionnelle en août.

Jae-Yong Lee a purgé la moitié d’une peine de deux ans et demi de prison pour corruption, détournement de fonds et autres délits dans le cadre du scandale de corruption qui a fait tomber l’ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye.

Samsung emploie près de 20.000 personnes aux États-Unis et est en train de construire une usine au Texas dont l’ouverture est prévue pour 2024, un investissement de 17 milliards de dollars.

Le grand plan d’investissements est annoncé deux semaines après l’investiture à la présidence du pays de Suk-yeol Yoon, grand soutien des conglomérats familiaux, appelés chaebols.

"C’est une manière classique pour les entreprises coréennes de lancer un appel à un nouveau président", a déclaré à Bloomberg News Park Ju-gun, directeur de Leaders Index, un institut de recherche basé à Séoul, en référence à l’annonce de Samsung.

"Les investisseurs doivent vérifier si le montant promis des investissements est effectivement exécuté ou non".