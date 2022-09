Corée du Sud : le typhon Hinnamnor fait au moins trois morts et huit disparus

Au moins trois personnes ont perdu la vie lors du passage du typhon Hinnamnor qui a balayé la Corée du Sud. Huit autres étaient également portées disparues mardi soir, selon la Protection civile. Le bilan des pertes humaines pourrait encore s'alourdir. Plus de 3.500 personnes avaient déjà été mises à l'abri tandis que 15.000 autres se trouvant dans les zones menacées par les inondations ont été invitées à quitter leur domicile.

Le typhon, l’un des plus puissants à avoir frappé le pays en plusieurs décennies, a touché dans la nuit l’île de Jeju (sud) avant de se diriger vers la ville portuaire de Busan, où d’importantes vagues et de fortes pluies ont endommagé des routes et des magasins en bord de mer.

Plus de 600 écoles ont été fermées dans le pays par mesure de précaution, et les compagnies aériennes locales ont annulé quelque 250 vols intérieurs.

Le service reprenait cependant peu à peu mardi alors qu’Hinnamnor se dirigeait vers le Japon.