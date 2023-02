Corée du Sud : importantes manœuvres aériennes avec l’aviation américaine

Ces manœuvres ont impliqué un bombardier stratégique B-1B, des avions de chasse furtifs F-22 et F-35B de l’armée de l’air américaine et des avions de chasse F-35A de l’armée sud-coréenne, selon la même source.

"Ces exercices aériens combinés démontrent la volonté et la capacité des Etats-Unis de fournir une dissuasion étendue, forte et crédible contre les menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord", ajoute Yonhap citant le ministère de la Défense.

M. Austin et le ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-sup, ont convenu "d’étendre et de renforcer le niveau et l’ampleur" des exercices militaires conjoints, à la lumière des "provocations continues" de Pyongyang, y compris une récente incursion de drones, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Toutes les manœuvres militaires conjointes entre les Etats-Unis et la Corée du Sud exaspèrent Pyongyang, qui les considère comme la répétition d’une éventuelle invasion et a souvent répondu par des menaces et des exercices de son côté.