Corée du Nord, Stéphan Gladieu, au Musée de la Photo

Stéphan Gladieu ne montre pas des photos volées qui révéleraient la face cachée du pays ou des images chocs qui renseigneraient sur le régime totalitaire ou l’irrespect des droits humains en Corée du Nord. Les clichés ont l’apparence sage des images qui flirtent avec le kitsch sans jamais susciter la moquerie ou la dérision inhérente au genre. Les photos de Stephan Gladieu empruntent aux codes de la propagande d’une part, par les attitudes posées et frontales des individus, d’autre part, par le cadrage de l’image et le décor de la scène. Les couleurs paraissent artificielles et le cadre de vie coloré dégage une atmosphère quelque peu irréelle. La représentation tend vers l’idéalisation. La perfection cultivée par le peuple nord-coréen semble à l’œuvre dans les images. Elles lèvent subtilement un coin du voile sur la culture nord-coréenne.

Stéphan Gladieu au micro de Pascal Goffaux.