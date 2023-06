Pyongyang avait annoncé lundi un projet de lancement, en juin, d’un satellite espion destiné notamment à surveiller la présence militaire des Etats-Unis de plus en plus importante dans la région, invoquant notamment les récentes manœuvres militaires avec Séoul. La fusée s’est abîmée en mer mercredi en raison d’une perte poussée et a plongé avec sa charge utile satellitaire, ont annoncé les médias d’Etat. Kim Yo Jong, la très puissante sœur de Kim Jong Un, a affirmé que Pyongyang procédera à un deuxième essai dès que possible. "Il est certain que le satellite de reconnaissance militaire de la RPDC (République populaire démocratique de Corée, ndlr) sera correctement mis en orbite dans un avenir proche et pourra commencer sa mission", a-t-elle déclaré.