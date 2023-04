Corée du Nord : Pyongyang rejette l’appel à la dénucléarisation formulé par le G7

Pour la ministre, le "G7, un groupe fermé d’une poignée de pays égoïstes, ne représente pas la communauté internationale (de manière) juste, mais sert d’outil politique pour assurer l’hégémonie des Etats-Unis". Quelques jours plus tôt, les ministres des Affaires étrangères du G7 avaient enjoint Pyongyang de "s’abstenir de toutes nouvelles actions déstabilisatrices ou provocatrices" et l’avaient exhorté à "l’abandon complet, vérifiable et irréversible des armes nucléaires".