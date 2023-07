Corée du Nord : Pyongyang lance un missile balistique de longue portée en mer du Japon

En avril, Pyongyang a tiré l’un de ses missiles balistiques intercontinentaux les plus puissants, le Hwasong-18, et a lancé en février le Hwasong-15, qui a parcouru une distance similaire de 989 km. "Compte tenu des éléments dont nous disposons à ce stade, il est certain à 90% qu’il s’agit d’un lancement de missile balistique intercontinental", a déclaré un professeur d’études militaires.