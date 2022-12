Corée du Nord : Pyongyang a mené un test pour le développement d’un satellite espion, selon les autorités

Le développement d’un satellite de reconnaissance figurait parmi les projets clés de Pyongyang en matière de défense, dévoilés l’an dernier par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Plus tôt cette année, la Corée du Nord a conduit deux lancements, affirmant avoir effectué des essais sur des composants d’un satellite de reconnaissance. Selon Washington et Séoul, il s’agissait probablement de pièces de son nouveau missile balistique intercontinental Hwasong-17. Kim Jong Un a intensifié ses programmes d’armements interdits depuis l’échec des négociations sur son programme nucléaire en 2019. Le dirigeant de Pyongyang a déclaré en 2022 vouloir que son pays détienne la force nucléaire la plus puissante du monde, qualifiant en septembre d'"irréversible" le statut de puissance nucléaire du Nord. Washington et Séoul avertissent depuis plusieurs mois que la Corée du Nord pourrait être en train de préparer ce qui serait son septième essai nucléaire, le premier en cinq ans. Pyongyang est sous le coup de multiples sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU au sujet de son programme nucléaire et de ses missiles depuis 2006.