Corée du Nord : huit tirs de missiles balistiques en deux semaines

La Corée du Nord a tiré huit missiles balistiques en deux semaines, dont deux dans la nuit de samedi à dimanche, dans un climat de tensions accrues avec Washington.

Plus tôt samedi, Pyongyang avait défendu son récent regain d’activité balistique comme une "réaction légitime" face à des "menaces militaires directes des Etats-Unis", alors que Washington, Séoul et Tokyo voient dans ces tirs de missiles une "grave menace pour la paix et la sécurité".

Dans la nuit, Pyongyang a tiré deux de ces engins vers la mer, a annoncé l’armée sud-coréenne, citée par l’agence de presse Yonhap.

Selon l’agence nippone Kyodo, le vice-ministre de la défense japonais, Toshiro Ino, a dit qu’il était possible que ces missiles aient été lancés par des sous-marins. Leur mise à feu a eu lieu juste avant 2h heure locale (19h HB) et ils ont parcouru 350 kilomètres à une altitude maximale de 100 kilomètres, a expliqué M. Ino.