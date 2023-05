Le Core Festival c’est déjà dans quelques jours, les 27 et 28 mai prochains dans le parc d’Osseghem à Bruxelles. Pour se préparer au mieux à découvrir le plus de concerts possible, l’horaire est disponible. Mais outre les concerts, le Core est aussi tout un univers visuel développé et quelques particularités qu’il faut savoir pour profiter au maximum du festival.

Restez aussi bien à l’affût sur les réseaux de Jam ces prochains jours pour remporter vos places pour les deux jours du festival.