CORE Festival : nouvel événement de grande envergure en mai à Bruxelles

On ne sait pas encore grand-chose du CORE Festival sinon qu’il devrait être de grande envergure puisque coorganisé par 2 géants des festivals belges : Rock Werchter et Tomorrowland.

Un festival qui ne se tiendra pas en terre flamande mais à Bruxelles, au pied de l’Atomium, comme Couleur Café fin juin. Ses dates : les 27 et 28 mai 2022.

Pas encore de noms mais une idée des genres musicaux, le communiqué annonçant une "diversité des genres" avec un mix de "quality indie, hiphop, electronica, hyperpop et alternative dance", le tout réparti sur 4 scènes. Bref, plutôt de la scène indépendante haut de gamme, ce qui semble cohérent avec un lieu qui n’aurait sans doute pas la capacité d’accueillir les plus grandes stars internationales (l’organisation table sur 25.000 visiteurs par jour) mais des groupes et artistes de grand renom malgré tout. C’est en tout cas ce qu’on peut supputer sur base des informations en notre possession à ce jour.