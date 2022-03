CORE Festival : Lous and the Yakuza et d’autres noms fracassants viennent d’être dévoilés

A quelques mois de son coup d’envoi, le nouveau venu sur la scène bruxelloise complète peu à peu son affiche. Au vu du line-up, on peut déjà vous le dire, CORE Festival s’annonce fracassant !

Le festival qui aura lieu le 27 et 28 mai prochain dans le parc D’Osseghem à Bruxelles conjurera nature, musique et art afin d’offrir une expérience immersive à ses visiteurs. Différents genres musicaux seront répartis en quatre scènes : le hip-hop, le R&B et la soul rythmeront la Ardo, en extérieure ; une série de sets électroniques live sera proposée à l’intérieur de l’Endoma ; la dance alternative sera diffusée en plein air à l’Altverda ; et pour les amateurs de house, ils pourront se diriger vers la plus intimiste Orlo.

Des noms connus et très prometteurs comme Paul Kalkbrenner, Jamie XX, Little Dragon et Sylvie Kreusch avaient déjà été annoncés. Aujourd’hui, une nouvelle série d’artistes vient d’être dévoilée. Le vendredi, on retrouve l’une des 30 artistes les plus influents d’Europe Lous and the Yakuza, le rappeur américain Nas, la DJ sud-coréenne qui a clôturé le gala à l’Atomium Open Air Peggy Gou et le DJ électro britannique Mura Masa. Le jour suivant, le rappeur londonien Stormzy, les sets électroniques de la russe Nina Kraviz et le groupe électro français The Blaze seront également au rendez-vous.