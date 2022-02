Core Festival : Les premiers noms du nouveau festival bruxellois sont connus

Dans le paradoxe de la pleine nature au cœur de Bruxelles, le Core Festival nous promet une plongée dans un univers à part composé d’art, d’installations lumineuses immersives et de quatre scènes pour un festival aux accents techno, house, hip-hop et soul. Le tout pour une capacité de 25 000 festivaliers par jour.

Du coté de la scène outdoor principale nommée "Ardo", la scène britannique sera particulièrement bien représentée avec le show jazz d’Ezra Collective, l’univers à la fois RNB et grime de Stormzy ou la house millimétrée de Jamie XX. Il faudra donner une attention toute particulière aux Suédois de Little Dragon et leurs notes de dream pop. On pourra aussi applaudir l’artiste Belge que l’on vous faisait découvrir il y a quelques mois chez Jam, Sylvie Kreusch et sa voix immanquable, elle défendra son nouvel album "Montbray".