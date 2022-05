Core festival : Les coups de cœur de la rédaction

Ezra Collective :

Tout droits venus de Londres, on jette notre premier dévolu sur le collectif de Jazz aux nombreuses influences, Ezra Collective. Véritable Ovni de la scène, le groupe mélange sonorités hip-hop et soul le tout emballé par les claviers, trombones et saxophones maîtrisés à la perfection. Forts d’un titre un peu hors de leurs sentiers battus cette année, "May the Funk Be With You" qui, comme son nom l’indique est très groovy, on a hâte de voir ce que le collectif va nous livrer dans le parc de l’Atomium ce vendredi 27 mai.