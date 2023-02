Core Festival : L’affiche s’étoffe pour l’édition 2023 du festival bruxellois

Premiers noms déjà annoncés :

Cette année marque le retour du projet neo-soul d’Anderson Paak. et de son pote Knxwledge sous le nom de NxWorries qui seront présents samedi 27. On peut souligner que malgré la diversité, l’affiche est très cohérente puisqu’à côté des "gros noms" on retrouve aussi certains de leurs protégés, c’est le cas de ceux d’Aderson Paak. avec la présence du duo jazz Domi & JD Beck qui ont notamment co-écrit le titre "Skate" de Silk Sonic.

L’indie-rock sera très bien représentée au pied de l’Atomium puisque le dimanche 28 ce sera les Anglais de Alt-J qui feront vibrer le public au son de leur dernier album "The Dream". Dans le genre, on pourra aussi découvrir le live des Américains d’Unknown Mortal Orchestra.

Du côté de l’électronique, le festival fera la part belle aux sonorités "live" avec la présence entre-autres de Romy du groupe The XX qui a récemment collaboré sur le magnifique titre "Strong" avec Fred Again.., The Blessed Madonna sera aussi de la partie, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, HAAi ou encore Honey Dijon joueront aussi dans les décors enchanteurs du Core Festival.

On retrouve aussi les 8 membres de la formation londonienne entre jazz et afrobeats KOKOROKO mais aussi Goldband et Denis Sulta qui viennent compléter cette première vague de noms annoncés.