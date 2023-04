Core Festival : l’affiche est complète, découvrez qui sont nos immanquables

Ça y est, on connaît enfin tous les noms qui joueront au Core Festival sous l’Atomium de Bruxelles les 27 et 28 mai prochains. Une chose est sûre, l’édition 2023 de l’évènement co-organisé par Rock Werchter et Tomorrowland sera placé encore plus sous le signe de la découverte et la curiosité musicale que sa première l’an dernier. Accompagnés des têtes d’affiche Angèle, Alt-J, Little Simz, Masego, The Blessed Madonna ou encore Moderat, toute une série d’artistes sont à découvrir d’urgence, surtout du côté de la nouvelle scène anglaise qui sera très bien représentée.

Pour ce qui est de la dernière vague de noms qui s’ajoutent au line up, on retrouve les rappeurs belges Caballero & JeanJass mais aussi Amaliah, Benny the Butcher, Bibi Seck, De Schuurman, Dino Lenny, Ewan McVicar, Jamie 3 : 26, Jasper Tygner, Jordan Vickors, la légende bruxelloise Lefto Early Bird, M I M I, Nu Genea Live Band, SuperJazzClub et Suze Ij.