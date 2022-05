Core Festival : Jam vous fait gagner des places pour ce nouveau festival bruxellois

Les 27 et 28 mai prochains, un nouveau festival ouvre ses portes à Bruxelles. Le Core Festival aura lieu, pour sa première édition, au pied de l’Atomium dans le parc d’Osseghem. Il naît d’une alliance entre Rock Werchter et Tomorrowland pour donner deux jours à la programmation hip-hop, électro et soul, le tout dans un univers visuel que l’on nous promet magique.

Évidemment, JAM vous fera vivre l’évènement sur place mais on vous y emmène aussi en vous offrant 5x2 tickets vous donnant l’accès aux deux jours du festival.