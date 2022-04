Cordonnier : un métier d'avenir en plein renouveau !

Le fameux "C'était mieux avant" ne s'est jamais aussi bien porté que depuis la pandémie de Covid-19 et la prise de conscience qui s'en est suivie quant à l'urgence climatique. Longtemps de rigueur, la mode dite jetable - ou tout du moins peu durable - n'a plus vraiment bonne presse et laisse progressivement place à des alternatives destinées à réduire le gaspillage tout en consommant mieux et moins. Et cela passe par la seconde main, un engouement pour le local et des matières plus solides et responsables mais aussi par la réparation.

Les services de retouches de vêtements se multiplient à vitesse grand V aux quatre coins du globe, qu'ils soient le fait de sociétés spécialisées ou de marques en propre.

Un phénomène qui nous replonge des décennies plus tôt, à une époque où nos aïeux s'adonnaient eux-mêmes à cette tâche ou la confiaient à des artisans, et qui profite donc à ces métiers anciens qui semblent plus que jamais pouvoir revenir sur le devant de la scène. C'est le cas des cordonniers, pas si mal chaussés, qui se réinventent aujourd'hui en s'appuyant sur les nouvelles technologies.

Ne nous y trompons pas, il y a encore quelques chanceux qui peuvent profiter d'une cordonnerie dans leur commune, bénéficiant de ce service de proximité si précieux. Reste que le rythme quotidien de nombreux hommes et femmes ne leur permet pas forcément d'y avoir recours - ou de prendre le temps de le faire. Un problème que les professionnels ont pris à bras-le-corps, proposant désormais des services en ligne qui ne nécessitent pas - ou peu - de déplacements.