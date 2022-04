Cordon sanitaire : "Sans rappel à l'ordre de Georges-Louis Bouchez par son parti, on en aurait tiré les leçons", affirme Paul Magnette

Questionné sur une possible exclusion du MR des gouvernements au sud du pays, le socialiste a répondu que sans une réaction extrêmement rapide du MR, cela aurait été "un vrai problème politique, dont on aurait discuté et tiré les leçons".

"Combien de fois faudra-t-il encore subir des provocations, des dérapages, des agressions (de Georges-Louis Bouchez) ?", a-t-il ajouté. "Le dossier s'alourdit de mois en mois. Il est important qu'un partenaire au gouvernement wallon, au gouvernement fédéral, soit correct à tous égards et respecte les engagements fondamentaux. On a là une dégradation du climat politique qui pose fondamentalement problème."

Paul Magnette dit prendre note du maintien de l'engagement du MR pour le cordon sanitaire. "D'une certaine manière, Georges-Louis Bouchez a été rappelé à l'ordre par le MR, il s'est engagé à ne plus discuter avec l'extrême droite", a conclu le président du PS.