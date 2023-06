Cordeurs à Roland-Garros : "Quand Nadal demande de corder sa raquette en plein match, ça met la pression"

Gaël Chevalier est lui à son 11e Roland Garros. Comme Wim, il a quitté son magasin de cordage basé près de Besançon, pour vivre la quinzaine parisienne, une expérience intense avec une certaine pression : "Globalement je pense qu’on gère tous la pression. C’est vrai que quand Rafael Nadal envoie une raquette à recorder en plein match, et qu’on a moins de quinze minutes pour la renvoyer, ça met la pression. Parce que Rafa c’est quand même les maîtres des lieux".

Les cordeurs travaillent tous avec énormément de minutie et scrutent les joueurs dont ils ont cordé les raquettes : "Quand on voit qu’un joueur semble avoir un souci avec sa raquette, on s’inquiète parfois un peu. On se demande ce qui ne va pas et si on a fait une erreur. Ce qui est gai c’est d’avoir un retour positif des joueurs. Cela arrive plutôt quand ils gagnent", explique Gaël Chevalier.

Après la quinzaine parisienne Gael et Wim retourneront dans leur magasin de cordage à Besançon et à Anvers.