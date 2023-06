Corbiconcept à Thuin accompagne les défunts de manière originale

Il y a quelques jours, nous vous parlions de ces Belges qui ont inventé le premier testament participatif au monde. Celui-ci vous permet entre autres de préparer votre mort en toute sérénité et d’exprimer à vos proches ce qui compte vraiment pour vous pour le jour où vous ne serez plus là. Arriver à moto à l’église est peut-être l’un de vos souhaits et c’est désormais possible, grâce à une entreprise de pompes funèbres du côté de Thuin, qui mise sur un dernier voyage teinté d’originalité.

Depuis 2018, Corbiconcept propose différents services permettant aux familles d’accompagner le défunt de manière plus personnelle. En effet, Rudy Roger a créé des corbillards sur mesure pour un dernier hommage en accord avec la passion du défunt : "Le concept c’est d’accompagner les gens lors de leur dernier voyage avec des véhicules différents."

Le métier de pompes funèbres et une vocation et j’estime que dans leur malheur, il faut faire plaisir aux gens en essayant de rendre le deuil le plus doux possible.

Parmi les originalités de Corbiconcept, on retrouve une Harley Davidson : "J’ai eu énormément de demandes des motards de créer un side-car, c’est comme ça qu’est né le concept de moto-corbillard. Je suis parti d’une idée qui existe aux Etats-Unis. C’est une Fat-Boy 2000 avec un side-car aménagé de façon à pouvoir poser un cercueil en respectant la tradition des motards, c’est-à-dire avec un cercueil à découvert." La moto-corbillard a bien évidemment été validée par le contrôle technique.

Si vous n’êtes pas fan de moto, vous pouvez opter pour le corbillard hippomobile tiré par des chevaux : "Il vient d’Autriche et date de l’époque de Sissi l’Impératrice." nous explique Rudy Roger, fondateur de Corbiconcept.

