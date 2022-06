"Corbais on water", des dîners insolites sur l’eau dans une carrière du Brabant wallon

Vous êtes à la recherche d’une idée de sortie originale pour cet été ? Pourquoi pas essayer "Corbais on Water"? Des dîners gastronomiques sur l’eau d’une carrière privée dans le Brabant wallon.

Les restaurants éphémères dans des lieux insolites sont de plus en plus nombreux à voir le jour. Dîner en l’air ou sur l’eau, c’est désormais possible un peu partout en Belgique et pour tous les portefeuilles. Un nouveau concept de soirées gastronomiques originales vient de voir le jour du côté de Corbais, dans le Brabant wallon, où se situe une belle carrière. Active jusqu’à la fin du 19e siècle, la carrière d’un hectare et demi est aujourd’hui remplie d’eau et se transforme cet été en restaurant éphémère pour votre plus grand plaisir. Entourée de verdure, la carrière est un lieu parfait pour profiter d’un délicieux dîner dans un cadre calme et enchanteur !

Oh-Chef, l’organisateur de l’événement spécialisé dans les expériences culinaires, vous propose différentes formules : un repas 3 services, un barbecue gastro, un apéritif dînatoire un rendez-vous romantique, un repas d’affaires… Le ponton peut accueillir jusqu’à 16 personnes assises ou 20 personnes debout. La balade gourmande sur l’eau dure 1h30 et deux départs ont lieu chaque soir : à 18h30 et 21 heures Les prochaines dates ouvertes au public auront lieu les samedis et dimanches 6 et 7 août.

Si la météo devait ne pas être de votre côté, rassurez-vous ! Le ponton est couvert et vous tiendra à l’abri en cas de pluie. Et si celle-ci est vraiment trop forte, l’événement migrera alors dans la grotte couverte qui sert habituellement d’accès à l’embarquement. Dans les deux cas, le cadre reste complètement insolite !

Pour plus d’informations sur les réservations et le concept, rendez-vous ici.