Coran brûlé : mise en garde de la Turquie à ses ressortissants en Occident

La Turquie a mis en garde samedi ses citoyens souhaitant voyager contre l’intolérance religieuse en Europe et le racisme aux États-Unis, au lendemain d’un appel à la vigilance de pays occidentaux à leurs ressortissants face au risque d’attentats sur le sol turc.

Cet appel – de Washington, de Paris, Berlin ou Rome – à éviter en Turquie les foules et les lieux touristiques est survenu après une mise à feu d’exemplaires du Coran en Suède et au Danemark lors de manifestations anti-turques.

Un avis du ministère turc des Affaires étrangères affirme en retour aux touristes turcs qu’il existe "des niveaux dangereux d’intolérance religieuse et de haine en Europe". Un autre communiqué assure qu'"il y a eu récemment des attaques verbales et physiques contre des étrangers et des actes racistes aux États-Unis".