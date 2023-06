Coran brûlé en Suède : Rabat rappelle son ambassadeur

Le Maroc a condamné un acte "offensant et irresponsable" et rappelé son ambassadeur en Suède après qu’un coran a été brûlé à Stockholm, selon un communiqué officiel publié dans la nuit de mercredi à jeudi. L’auteur de cet autodafé est un Irakien de 37 ans ayant fui son pays.

"Le gouvernement suédois, une fois de plus, a autorisé une manifestation qui a eu lieu ce jour et au cours de laquelle le saint coran a été brûlé devant une mosquée à Stockholm", regrette le ministère marocain des affaires étrangères. "Ce nouvel acte offensant et irresponsable fait fi des sentiments de plus d’un milliard de musulmans, en cette période sacrée du grand pèlerinage à La Mecque et de la fête bénie de l’Aïd Al-Adha", déplore-t-il.