"Coralline", le second EP mutation d’Eosine

"Coralline fait référence au corail qui dans l’imaginaire et dans son aspect est à la frontière entre le minéral, le végétal et l’animal. On voulait cet EP transitionnel, entre le figé des morceaux du premier EP en plein dans la roche et l’organique des nouveaux morceaux de Coralline." Deux ans se sont écoulés depuis "Obsidian" sorti en octobre 2021. Deux ans et toujours plus d’expérience du live, de la scène, de vivant finalement. On tient la métaphore. A la manière de ce drôle de récif coloré, Eosine poursuit sa mue :

Cet EP de quatre titres, on le voulait beaucoup plus représentatif de ce qu’on propose en live, plus énergique, plus direct mais tout en gardant toujours des côtés plus éthérés. Je dirais qu’il y a plus de contrastes. Il y a toujours cette esthétique un peu planante qu’on avait dans le premier EP mais on a y ajouté des passages plus énergiques que l’on retrouve dans nos live.