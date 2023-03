Coralien interprète en live son titre "Juste un truc" issu de son album "Métronome"

Coralien était l’invité du 8/9 pour la sortie de son premier album Métronome. Pour l’occasion, il nous a interprété un morceau de cet album intitulé Juste un truc.

On commence à beaucoup l’entendre à la radio depuis un petit temps. Même sur le marché français : il est un des seuls artistes belges indépendants qui arrive à se faire remarquer aussi en France. À 26 ans, Coralien est en train de se faire un prénom (ce n’est pas un pseudo) grâce à son album et les vidéos qu’il a publiées sur ses réseaux sociaux, dont une qui a atteint plus de deux millions de vues.

Pour cet album Métronome, il a tout fait lui-même : Coralien est auteur-compositeur-interprète, et aussi son propre producteur.

"Je suis très curieux", explique-t-il. "À la base je ne produisais pas mes morceaux, mais ça m’intéressait, j’avais envie d’aller jusqu’au bout de ce processus créatif. Et je suis un artiste indépendant encore, donc financièrement aussi c’est plus intéressant de tout faire soi-même".