Coralien chante son besoin de liberté avec "Freedom" pour la Semaine de la musique belge

C’est la Semaine de la musique belge sur tous les médias de la RTBF. Votre radio VivaCité, révélatrice de talents, met en avant cinq nouveaux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vendredi, c’est Coralien qui nous présente son album Métronome et le titre Freedom.

Il a la trentaine et est originaire du Brabant Wallon. VivaCité avait déjà soutenu son premier single intitulé Aime en 2021. Mais c’est via les réseaux sociaux, sur lesquels il promouvait ses premiers titres, que la machine s’est enclenchée.

"Je compose de la musique depuis que j’ai quatorze ans et il y a certains titres […] qui ont été composés il y a plusieurs années justement, quand j’étais encore au conservatoire et ça a pris beaucoup de temps à être produit, à prendre place", se souvient-il.

Ce sont les millions de vues sur ses plateformes numériques et ses réseaux sociaux qui lui ont permis d’aboutir à son nouvel album, qu’il est "très heureux et impatient" de présenter au public. Métronome est né d’un financement participatif sur la plateforme KisKissBangBang, qui permet de récolter de l’argent pour pouvoir produire un album par la suite. "Il a bien atteint son objectif. Les gens ont vraiment bien accroché, j’ai pu bénéficier de leur soutien."

Ça fait du bien de savoir qu’on n’est pas tout seul sur ce bateau d’artiste indépendant.

Le titre Freedom, né presque d’un trait en une nuit, chante un pressant besoin de liberté : "à la fin du confinement, j’avais vraiment une sorte de trop-plein de ce manque de liberté […]. J’étais assez présent dans le monde de la musique live", explique-t-il. "Freedom est né d’une manière très naturelle, je n’ai même pas dû me creuser la tête pendant des heures. J’ai eu une insomnie et il est né. En deux heures j’avais la ligne mélodique, les accords et les paroles."