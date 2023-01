Coralien, artiste indépendant, prépare la sortie de son premier album "Métronome"

Être artiste indépendant en 2023, c’est un vrai parcours du combattant. Pourtant, Coralien, auteur-compositeur-interprète indépendant mène jusqu’ici sa barque avec brio. Il sortira son premier album Métronome le 28 janvier, sortie accompagnée d’une release party à la Ferme du Biéreau de Louvain-la-Neuve.

Issu d’une famille de musiciens, Coralien a baigné très tôt dans la musique. Autodidacte, il s’est rapidement mis à jouer du piano et de la guitare. A 14 ans, ses premières compositions voient le jour.

Après avoir remporté le concours "Star College" en 2014, il accède la même année à la première place du concours "Imagine". Il obtient ensuite son diplôme en pédagogie musicale à l’IMEP (Institut royal supérieur de musique et de pédagogique) et entame un voyage de neuf mois aux Etats-Unis afin d’apprendre l’anglais et créer de nouveaux morceaux. A son retour, il alterne entre la scène et l’enseignement musical à la Providence de Wavre. Il remporte aussi au passage le premier prix du concours de chanson française à Douai.

Été 2021, son premier single Aime marque un tournant dans le parcours de Coralien. Bien qu’abordant le thème de la rupture amoureuse, le morceau est très solaire et séduit les radios et le public. Métronome, La pluie, Dis-le moi et plus récemment Freedom suivront et confirmeront le talent et la sincérité de l’artiste néolouvaniste.