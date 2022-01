Copuler sans perdre la tête : la tactique vitale de Monsieur mante

L'approche est brutale mais ils n'ont pas le choix : certains mâles mantes religieuses blessent leur partenaire pour la forcer à s'accoupler, évitant ainsi de se faire trancher la tête avant de convoler, comme certaines femelles en ont la fâcheuse habitude, selon une nouvelle étude.

Ces insectes sont connus pour leurs pratiques sexuelles conflictuelles, où il arrive à la femelle de décapiter le mâle avant, pendant ou après l'acte de reproduction, pour mieux le dévorer et récupérer l'énergie nécessaire à sa future ponte. Ce "cannibalisme sexuel" existe aussi chez certaines araignées où, comme chez la mante, le sexe agresseur est plus grand et plus fort que le sexe agressé. Tout un programme !

Lire aussi : Des abeilles utilisent des excréments pour se défendre contre des frelons

Ces insectes (et arachnides) n'ont pas la chance, comme le scarabée indestructible, de pouvoir résister à toute attaque extérieure.