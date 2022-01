Coprosain en difficulté : la coopérative a été placée en réorganisation judiciaire

Coprosain existe depuis quarante ans. Depuis dix ans, la coopérative est même en pleine expansion, avec ses quatre magasins et ses 73 employés ; son chiffre d’affaires frôle les 10 millions d’euros. Mais ce n’est pas le tout d’avoir du succès, pour surfer sur la vague, il faut rester sur la planche.

Jean-Paul Chantry, le nouveau directeur général de Coprosain en est bien conscient : "on doit améliorer la rotation de nos produits, la fraîcheur dans nos légumes, redéfinir notre gamme de produits au niveau des fromages, au niveau des viandes, avoir des circuits encore plus locaux". Un directeur général résolument tourné vers l’avenir. La majorité des producteurs et des administrateurs a d’ailleurs réaffirmé leur confiance en Coprosain.

La coopérative dispose de six mois pour apurer ses dettes et ajuster un modèle qui fait vivre des dizaines de producteurs locaux. La direction promet qu’il n’y aura pas de perte d’emploi.