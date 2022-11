Coprosain : des caméras de surveillance et des codes digitaux pour renforcer les contrôles et la traçabilité de la viande

Y a-t-il eu des vols et des détournements de bétail au sein de Coprosain ?

D’anciens coopérateurs dénoncent aujourd’hui des pratiques frauduleuses pratiquées avant la faillite. Une plainte a en tout cas été déposée.

Parmi ces pratiques, il y a d’une part des vols de viande : certains employés se seraient servis régulièrement dans l’étal de la boucherie. Des quantités limitées, mais qui prennent vite des proportions importantes si cette pratique se généralise.

Mais il y a plus grave : des carcasses d’animaux, tués à l’abattoir, auraient tout simplement disparu avant d’arriver dans l’atelier de découpe de Coprosain. Revente au noir ? Circuit parallèle ? On parle en tout cas de 80 porcs en moins de 3 mois.

Comment est-ce possible ?

Cette coopérative est présente dans la région d’Ath avec un comptoir à Tournai et Braine l’Alleud. Son objectif est de favoriser le circuit court entre les agriculteurs et les consommateurs. Les abattages se pratiquent au sein de l’abattoir d’Ath.

Selon nos informations, il y a clairement eu un manque de contrôle des achats, mais aussi de traçabilité de la viande. Il se pourrait également qu’il y ait eu des complicités en interne. Mais pour l’instant, il n’y a pas de preuve de ces agissements. Ces faits remontent à la période avant la faillite de la coopérative.

En difficulté financière, Coprosain vient d’être reprise par une dizaine d’actionnaires. Aujourd’hui, les nouveaux actionnaires ont mis en place des outils pour éviter les erreurs du passé : des codes digitaux plutôt que des clés, des caméras de surveillance pour vérifier les allées et venues. Laetitia Tarditi en charge de la communication de Coprosain se veut rassurante auprès des clients de Coprosain : "les repreneurs et la nouvelle société Coprosain qui a été remise en route le 12 octobre ont remis en place toute une série de choses, de procédures, de systèmes de traçabilité, de contrôles qui nous permettent de ne pas avoir de surprise quant à la qualité de nos produits, quant au flux des bêtes qui rentrent au sein de Coprosain, quant à la qualité de nos infrastructures". Et d’ajouter que l’Afsca a rendu un rapport totalement positif après une récente visite des installations.