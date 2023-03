Copernicus : "La glace de mer de l’Antarctique a atteint son niveau le plus bas depuis 45 ans"

On vous a déjà parlé du programme Copernicus, c’est le programme d’observation de la Terre coordonné et géré par la Commission européenne. Il offre des services d’informations basés sur l’observation de la Terre par satellite et sur des données in situ.

Et parmi, le catalogue de services proposé par ce programme européen, on trouve le Copernicus Climate Change Service (C3S). Ce dernier publie des bulletins climatiques mensuels, on vous livre ici quelques points importants du bulletin de février.