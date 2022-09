Copenhague, Stockholm, Détroit : trois capitales de la mode en devenir

Paris, New York, Milan, et Londres apparaissent aujourd’hui comme les quatre capitales de la mode dont l’influence rayonne aux quatre coins du globe. Un quatuor qui pourrait être rejoint par plusieurs villes, du nord de l’Europe et des États-Unis, qui imposent progressivement leur style et leur processus créatif dans la fashion sphère. Copenhague, Stockholm, et Détroit comptent parmi les prétendantes au titre.

Plus que quelques jours avant de découvrir les collections printemps-été 2023 des plus grandes maisons de mode à New York, Londres, Milan et Paris. Une période intense pour les marques, rythmée par une foule d’événements, expositions, présentations, et autres soirées, et par la venue d’une foule d’acheteurs et de médias des quatre coins de la planète. S’il apparaît difficile de rivaliser avec ces quatre capitales de la mode, d’autres villes se démarquent aujourd’hui et commencent à asseoir leur notoriété dans un secteur que l’on croyait pourtant (très) fermé.