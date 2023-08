Copenhague, capitale de la mode durable.

Trente-et-un défilés sont organisés à Copenhague dans le cadre de cette semaine consacrée à la saison printemps-été 2024, lesquels s'accompagneront d'événements, de présentations et autres discussions. Un programme complet qui ne sera pas réservé à des invités triés sur le volet mais accessible au plus grand nombre pour ne pas dire à tous via la chaîne YouTube de la Fashion Week danoise ou directement sur la page d'accueil de sa plateforme en ligne.

Une initiative qui contribue non seulement à propulser les talents créatifs de cette semaine de la mode sur la scène internationale mais qui permet aussi (et surtout) au public de découvrir en live l'intégralité des shows de cette nouvelle saison et ce, partout dans le monde.

Cette année, la Fashion Week de Copenhague s'est également associée à Snapchat pour proposer une série d'activations inédites autour de la semaine de la mode. Outre un miroir spécifique qui accueille les invités à l'aéroport de Copenhague, ce partenariat se traduit par le lancement d'un guide avec le programme des défilés et la présentation des marques participant au programme "CPHFW NEWTALENT", qui vise à soutenir les marques nordiques émergentes.

Il s'agira également de mettre en lumière l'impact de la réalité augmentée, et notamment les fonctions du réseau social américain sur les secteurs de la mode et de la beauté. Et elles sont nombreuses. Durable, inclusive, engagée et connectée, la Fashion Week de Copenhague a décidément tout pour s'imposer comme la capitale de la mode durable.