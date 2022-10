Copa LIbertadores : Flamengo prive Scolari d’un troisième sacre

Flamengo a remporté la troisième Copa Libertadores de son histoire en battant l’Athletico Paranaense de Luiz Felipe Scolari 1 but à 0 dans une finale 100% brésilienne comme lors des deux précédentes éditions, samedi à Guayaquil, en Équateur.

A la veille du second tour de l’élection présidentielle au Brésil, l’équipe de Rio de Janeiro succède à Palmeiras, club de Sao Paulo, double tenant du titre qui l’avait battue en finale l’an dernier (2-1 après prolongation), et qui a été éliminé cette année en demi-finale par l’Athletico Paranaense.

L’unique but du match a été marqué en toute fin de première période par Gabriel Barbosa (45+4), alors que le défenseur de l’Athletico Pedro Henrique venait d’être exclu par l’arbitre argentin Patricio Loustau pour un second carton jaune (43e).

Le légendaire entraîneur de l’Athletico, Luiz Felipe Scolari (qui aura 74 ans le 9 novembre), champion du monde 2002 avec la Seleçao, se voit donc privé d’un troisième sacre dans cette version sud-américaine de la Ligue des champions, après ses victoires à la tête de Gremio (1995) et de Palmeiras (1999).

Flamengo, sept fois champion du Brésil, remporte une troisième Copa Libertadores après ses victoires en 1981 et 2019. Le vétéran et grand voyageur Arturo Vidal, âgé de 35 ans, est entré en jeu à la 71e minute dans les rangs des Rouge et Noir de Rio.

L’Athletico Paranaense, club de la ville de Curitiba, dans l’état du Parana (sud), échoue une deuxième fois en finale après celle perdue en 2005 contre Sao Paulo. Deux finales qu’aura jouées le vétéran Fernandinho (37 ans), ancien de Manchester City, revenu dans son club de jeunesse et encore titulaire samedi.