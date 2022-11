La ministre fédérale du Climat, Zakia Khattabi, a été désignée négociatrice pour l'Union européenne dans le cadre de négociations en cours à la COP27, à Charm el-Cheikh, a-t-on appris mercredi auprès de son cabinet, pour le volet "atténuation" des négociations.

Elle portera, dans le cadre des négociations internationales, la position européenne aux côtés de la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.

"Avec l'adaptation, la finance et les pertes et dommages, l'atténuation est l'un des quatre pans majeurs de la stratégie politique climatique", rappelle-t-on. L'atténuation des changements climatiques concerne les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'un des principaux objectifs de l'accord de Paris sur le climat est de limiter le réchauffement mondial bien en-deça de +2°C et si possible à +1,5°C, sachant que chaque dixième de degré de hausse du mercure accentue les effets délétères du dérèglement climatique.