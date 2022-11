COP27 : Washington annonce un accord à 100 milliards de dollars avec les Emirats arabes unis pour la transition énergétique

"Nos pays investiront également dans la gestion des émissions nocives telles que le carbone et le méthane, le développement d’une technologie nucléaire avancée et la décarbonation des secteurs de l’industrie et des transports", a ajouté Karine Jean-Pierre.

Cette initiative commune des Etats-Unis et des Emirats arabes unis intervient au moment où les relations sont tendues entre Washington et son partenaire historique au Moyen-Orient, l’Arabie saoudite. Le 5 octobre, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a décidé de sabrer ses quotas de production d’or noir, afin de soutenir les prix du brut qui étaient en train de baisser.

Cette décision a suscité la colère du président américain Joe Biden avant des élections de mi-mandat cruciales le 8 novembre, et l’administration américaine a accusé Ryad de faire le jeu de la Russie qui cherche à financer sa guerre contre l’Ukraine.