COP27 : une coalition de pays ambitieux (Danemark, Allemagne, Royaume-Uni…) demande de "garder en vie l’objectif d’1,5°C"

Une coalition hétéroclite de pays qui défendent une ambition climatique élevée a insisté samedi après-midi à la COP27 sur la nécessité d’aboutir à un résultat permettant de "garder en vie l’objectif d’1,5°C", c’est-à-dire de contenir la hausse du mercure mondial à maximum 1,5 °C.

Selon les rapports du Giec, chaque dixième de degré supplémentaire accentue les effets délétères du réchauffement climatique. Mais tenir l’objectif d’1,5°C nécessite d’atteindre un pic des émissions de gaz à effet de serre au plus tard en 2025 et de réduire ces rejets de plus de 40% d’ici 2030, ce qui n’est pas, loin s’en faut, la direction prise actuellement par les près de 200 pays présents à Charm el-Cheikh, dans le sud de l’Égypte.