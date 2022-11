COP27 : un chapiteau et une "Pierre de Rosette" s’installent sur la place Schuman

Les quatre faces de la Pierre sont décorées de déclarations : un message de colère face à l’inaction climatique, un mot adressé aux générations futures, un rappel du rapport Meadows et les (non) avancées enregistrées depuis et enfin la signature de l’artiste.

"Cette pierre symbolise notre colère et notre espoir", a déclaré Stéphane Vanden Eede, représentant de Pakman, le collectif à l’initiative de l’action. "L’espoir qu’après 50 années perdues, nous prendrons, en tant que citoyens et politiques, les mesures nécessaires pour lutter contre le dérèglement climatique. Nous n’allons plus vers un mur, nous nous tenons juste devant le mur. Il faudra du temps et des générations pour reconstruire la terre idyllique que nous avons tous laissée détruire."