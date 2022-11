COP27 : un accord pour réparer le mal, plus que pour le prévenir ?

Ce fonds répond aussi à un constat d’injustice, dénoncé depuis 30 ans par des Etats du sud : certains de ces pays sont plus impactés que ne l’est la Belgique, par exemple, tout ayant moins contribué aux émissions à l’origine du changement climatique.

Au micro de notre envoyée spéciale de la RTBF, Sophie Brems, l'ambassadrice de la Barbade Elizabeth Thompson explique toute l'importance de cette conclusion pour son pays:

"C’est un immense sentiment de soulagement… Clairement, il y avait des points autour desquels la tension était tellement grande que beaucoup ont pensé que nous n’aurions aucun résultat. Or nous avons atteint une conclusion, même si cela a pris autant de temps et même si nous, les petits états insulaires en développement, nous pensons que le processus n’a pas été idéal. Nous sommes reconnaissants qu’après tout ce temps, quelque chose lié aux 'pertes et dommages' figure enfin, formellement et clairement, dans un document final et qu’on puisse commencer à travailler sur cette base et le faire avancer."

L'ambassadrice de la Barbade résume encore:

"C'est à la fois du soulagement, de la reconnaissance et une anticipation de la prochaine bataille qui va se présenter".

Elizabeth Thompson poursuit: "Clairement, ‘le compromis n’est pas le confort’… Nous avons un résultat, mais ce n’est un résultat idéal: c’est une base sur laquelle nous pouvons travailler".

Cette décision de créer ce fonds, qualifiée d'"historique", est commentée avec une part de prudence également, comme le formule sur Twitter le climatologue belge Jean-Pascal Van Ypersele présent ce dimanche matin à Sharm El Sheikh :

"La création d’un nouveau fonds spécifique consacré aux pertes et dommages est un résultat très positif de la COP27. […] Mais des accords de financement sans fonds sont inutiles. Le fonds créé ne répondra pas aux besoins des milliards de personnes qui seront touchées par les effets du changement climatique s’il reste une boîte vide" commente le climatologue. Il ajoute : "Lorsqu’on constate que l’engagement pis à Copenhague en 2009 par les pays développés de fournir 100 milliards de dollars par an aux pays en développement à partir de 2020 n’a toujours pas été respecté, il faudra vérifier attentivement que ce nouveau fonds est effectivement et suffisamment alimenté".