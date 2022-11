COP27 : trois journalistes égyptiennes en grève de la faim pour la libération d’Alaa Abdel Fattah

Trois journalistes égyptiennes ont annoncé entamer lundi une grève de la faim pour réclamer la libération d’Alaa Abdel Fattah, détenu politique en grève de la faim qui ne boit plus depuis l’ouverture, dimanche, de la COP27 en Égypte.

"Nous arrêtons de nous nourrir maintenant parce qu’Alaa Abdel Fattah est en danger de mort", a expliqué à l’AFP Mona Selim, en sit-in au syndicat des journalistes au Caire avec Eman Ouf et Racha Azab.

Elles réclament "la libération de tous les détenus d’opinion" – qui sont plus de 60.000 en Égypte, selon les ONG.

Depuis début avril, le Britannico-égyptien Alaa Abdel Fattah, n’ingérait qu’un verre de thé et une cuillère de miel par jour. Il a totalement cessé de s’alimenter mardi dernier et de boire dimanche, alors que s’ouvrait la COP27 à Charm el-Cheikh, à l’autre bout du pays.

Son cas sera évoqué lors de ce sommet où sa sœur Sanaa Seif est présente, a assuré le Premier ministre britannique Rishi Sunak, car il est "une priorité".

Les militants présents à la COP27 multiplient les posts sous le mot-clé #FreeAlaa sur les réseaux sociaux et plusieurs orateurs de la société civile ont terminé leurs allocutions par la phrase "You have not yet been defeated", le titre du livre d’Alaa Abdel Fattah, préfacé par l’autrice altermondialiste canadienne Naomi Klein.

"Il n’y a plus beaucoup de temps, au mieux 72 heures, pour libérer Alaa Abdel Fattah. Si (les autorités égyptiennes) ne le font pas, cette mort sera dans toutes les discussions à la COP27", prévenait dès dimanche Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International.